Marmara Adası açıklarında tekne alabora oldu: 1 ölü!

Marmara Adası'nda tekne alabora oldu: 1 ölü | Video

Baygın halde bulunan ve yaralandığı belirlenen Seyfi Sercan Kalyoncu, çağırılan ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kalyoncu, doktorların tüm çabasına karşın sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.