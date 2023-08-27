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Giriş Tarihi: 27.8.2023 15:27 Son Güncelleme: 27.8.2023 15:27

Marmara Adası açıklarında tekne alabora oldu: 1 ölü!

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında fırtınaya yakalanıp alabora olan teknede yaralanan Seyfi Sercan Kalyoncu (38), hastanede yaşamını yitirdi. Kurtarılan 3 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

DHA
Marmara Adası açıklarında tekne alabora oldu: 1 ölü!

Acı olay, dün saat 14.00 sıralarında Marmara Adası açıklarında meydana geldi. Çınarlı Mahallesi limanından kiraladıkları tekneyle gezintiye çıkan 4 arkadaş fırtınaya yakalandı. Bir süre sonra tekne, alabora oldu. Limandaki diğer tekne sahipleri, durumu fark edip, yardım için bölgeye gitti. 4 kişi, sudan çıkarılıp, limana getirildi.

Marmara Adası'nda tekne alabora oldu: 1 ölü | Video

Baygın halde bulunan ve yaralandığı belirlenen Seyfi Sercan Kalyoncu, çağırılan ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kalyoncu, doktorların tüm çabasına karşın sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Marmara Adası açıklarında tekne alabora oldu: 1 ölü!
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