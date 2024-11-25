Marmara Adası’ndaki heyelanda hayatını kaybeden 2 işçi Kastamonu’da toprağa verilecek

Marmara Adası Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait Kastamonulu bir şirket tarafından işletilen mermer ocağında dün gerçekleşen heyelanda göçük altında kalan Mustafa Dak'ın ve Ahmet Özmen'in cansız bedeni, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda blok mermerlerin altından çıkarıldı. AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmalarıyla kurtarma operasyonu tamamlanırken, olayın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor. Marmara Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ahmet Özmen ve Mustafa Dak'ın cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılacak işlemlerin ardından işçilerin cenazeleri memleketleri Kastamonu'nun Şenpazar ilçesi Edeler köyünde toprağa verilecek.

YOĞUN YAĞIŞ MI SEBEP OLDU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarılar doğrultusunda, Balıkesir'in Marmara ve Avşa adalarında 23 Kasım'da başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam etti. Meteoroloji verilerine göre, bu bölgelerde gün boyunca toplamda 30 mm yağış kaydedildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle adalara yapılacak tüm feribot seferleri iptal edilmişti. Heyelanın, bu yoğun yağış nedeniyle meydana gelmiş olabileceği araştırılırken, Marmara Adası Saraylar Mahallesi'ndeki bu elim olay, iş güvenliği ve doğal afetlere karşı alınması gereken önlemleri bir kez daha gündeme taşıdı.