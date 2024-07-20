Marmara Denizi 4.1’le sarsıldı İstanbul hissetti

Marmara Denizi'nde dün saat 22.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, deprem Balıkesir'e 9.70 kilometre uzakta, derinliği ise 7.18 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarda an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Deprem, bölgenin gerildiğini gösterir. Ancak, beklenen büyük depremin yakınlaştığını ya da ayak sesleri olduğunu göstermez. Sıkıntı yok" dedi.