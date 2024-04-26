Marmara denizinde bulunan cesedin kimliği belli oldu

6 mürettebatı bulunan geminin kayıp 2 mürettebatına ulaşılamamıştı. Geçtiğimiz Çarşamba günü Karacabey Kurşunlu açıklarında avlanan balıkçılar, su üzerinde bir ceset bulmuştu.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Balık avlamak için denize açılan bir balıkçı teknesinin ihbarı üzerine bölgeye giden sahip güvenlik ekipleri, cesedi sudan çıkarmış ve gerekli işlemlerin ardından ceset, kimliğinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. Yapılan çalışmalar ve DNA testleri sonucunda bulunan cesedin, batan Batuhan A. isimli gemi murettebatına ait olduğu belirlendi. Cesedin, gemide stajer olarak görev yapan Ahmet Atav'a ait olduğu tespit edildi.