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Giriş Tarihi: 26.4.2024 19:26 Son Güncelleme: 26.4.2024 19:28

Marmara denizinde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Bursa'nın Kurşunlu sahili açıklarında geçtiğimiz Çarşamba günü balıkçılar tarafından su üstünde bulunan cesedin, gemide stajyer olarak çalışan Ahmet Atav'a ait olduğu belirlendi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Marmara denizinde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Marmara adasından yüklediği mermer tozu yüküyle Gemlik limanına hareket eden Batuhan A isimli yük gemisi geçtiğimiz Şubat ayı başında Marmara denizinde batmıştı.

6 mürettebatı bulunan geminin kayıp 2 mürettebatına ulaşılamamıştı. Geçtiğimiz Çarşamba günü Karacabey Kurşunlu açıklarında avlanan balıkçılar, su üzerinde bir ceset bulmuştu.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Balık avlamak için denize açılan bir balıkçı teknesinin ihbarı üzerine bölgeye giden sahip güvenlik ekipleri, cesedi sudan çıkarmış ve gerekli işlemlerin ardından ceset, kimliğinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. Yapılan çalışmalar ve DNA testleri sonucunda bulunan cesedin, batan Batuhan A. isimli gemi murettebatına ait olduğu belirlendi. Cesedin, gemide stajer olarak görev yapan Ahmet Atav'a ait olduğu tespit edildi.

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Marmara denizinde bulunan cesedin kimliği belli oldu
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