Marmara denizinde ceset bulundu! Cesedin batan gemi mürettebatına ait olduğu düşünülüyor

Marmara adasından yüklediği mermer tozu yüküyle Gemlik limanına hareket eden Batuhan A isimli yük gemisi geçtiğimiz Şubat ayı başında Marmara denizinde batmıştı. 6 mürettebatı bulunan geminin kayıp 2 mürettebatı arama çalışmalarında gemi içinde bulunmuş, 2'si ise günler sonra su üzerinde bulunmuştu. Halen 2 mürettebat bulunamazken, aynı bölgede bugün su üzerinde bir ceset bulundu.

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde balık avlamak için denize açılan bir balıkçı teknesi saat 15:00 sıralarında su üzerinde cansız bir ceset olduğunu farkretti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, cansız bedeni sudan çıkararak Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna sevk etti. Cesedin, Batan Batuhan A. isimli geminin kayıp 2 mürettebatından birine ait olup olmadığı kimlik tespiti ile belli olacak.