Marmara depreminde gözlerini kaybetmişti: Braille alfabesiyle Kur’an-ı Kerim’i hatmetti

Gözlerini kaybetmeden önce sadece namaz duaları kadar Kur'an-ı Kerim bildiğini söyleyen Danış, "Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken çok zorlandım. Çünkü kabartma alfabesini önce Türkçe olarak öğrendim. Arapça'ya geçince çok zorlandım. Hala da Türkçe ve Arapça'yı karıştırabiliyorum. Allah'a çok şükür yol kat etiğimi düşünüyorum." diye konuştu. Şimdiye kadar Kur'an-ı Kerim'i iki defa hatmettiğini söyleyen Danış, "Bu süreçte, en büyük destekçim eşim oldu. Hep onunla geldik, gittik." ifadelerini kullandı. Kabartma harflerle Kur'an-ı Kerim okumanın heyecan verici olduğunun altını çizen Danış, "Kabartma harflere dokunduğumda içimde garip şeyler oluyor, heyecanlanıyorum, seviniyorum. Görme engelli kardeşlerimin yanına geldikçe kendimi mutlu hissediyorum. Onların içinde kendimi huzurlu buluyorum. Çünkü onlarla aynı kaderi paylaşıyoruz." açıklamasını yaptı.