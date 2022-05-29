Marmara depreminde hasar gören binanın yıkımına başlandı

Yıllardır bu bölgede yaşadığını ve eğimli binanın kendisine tedirginlik yaşattığını ifade eden emekli öğretmen Ayhan Şekercioğlu, "Depremi yaşadık, maalesef çok fazla hasarlı bina kaldı. Bazıları hepimizi tedirgin ediyor. Bu bina da inşallah kazasız belasız yıkılır. Çok güzel bir memleketimiz var, kıymetini bilmemiz lazım. Burası neticede deprem bölgesi" dedi.