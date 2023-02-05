Marmara kıyılarında şiddetli fırtına etkili oluyor

Hava sıcaklığının 18 derecelerden 3 dereceye kadar düşmesi ve balkanlardan giren soğuk hava dalgası beraberinde şiddetli fırtına ve yağışı getirdi. Vatandaşlar, sokağa çıkmakta ve yürümekte zorlanırken, sahil bandında esnaflar kafe ve büfelerin kepenklerini açamadı. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.(İDO) Bandırma İstanbul (Yenikapı-Bostancı) deniz seferleri iptal edildi. Çok sayıda balıkçı teknesi liman içinde beklerken, fırtınanın açıklarda saatte 80-90 kilometreyi bulması, karada ise yer yer 50-60 kilometre hızla esmesiyle birlikte mendirekte 6-7 metre yükseklikte dev dalgalar oluşuyor.