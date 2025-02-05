Marmara’da kar, Akdeniz’de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Marmara'nın doğusunda etkisini artırması beklenen kar, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli, yüksek kesimlerde yer yer yoğun olacak. Ulaşımda buzlanmaya bağlı aksamalar ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Yetkililer kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamaları, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı ve tabela uçmaları, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile buzlanma riskine karşı da uyarıda bulundu. 7 Şubat Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgârla birlikte kuvvetli kar sağanaklarının etkili olacağı ifade edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta fırtına bekleniyor.Bu arada, Sivas, Gümüşhane, Adana'nın Tufanbeyli ilçesi, Ordu'nun Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçeleri, Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime bugün ara verildi.