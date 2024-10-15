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Giriş Tarihi: 15.10.2024 20:16

Marmara'da perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 17 Ekim Perşembe gününden itibaren Marmara'da hava sıcaklıklarının bölge genelinde hissedilir derecede (4 ili 7 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceğini bildirdi.

DHA
Marmara’da perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları düşecek

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte, gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi beklendiği ve soğuk havayla birlikte bölgede yağış geçişlerinin görüleceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Söz konusu yağış ve kuvvetli rüzgarla birlikte, bölgede gerçekleşebilecek olumsuzluklara karşı MGM'nin tahmin, değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesinin önem arz ettiği ifade edildi. Önümüzdeki hafta başına kadar bazı illerimizde beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul: 15-9, Kocaeli: 15-8, Sakarya: 16-8, Yalova: 17-9, Edirne: 15-7, Kırklareli: 14-6, Tekirdağ: 15-7.

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Marmara'da perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları düşecek
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