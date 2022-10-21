Marmara’da tarihi dalış! Sular altındaki tarihi Kratos Kalesinde yeni bulgular gün yüzüne çıkıyor

Altınova Belediyesi destekleri ile Marmara Denizinin Altınova kıyı şeridinde yaklaşık 3,5 metre derinlikte bulunan Kratos Kalesi su altı arkeolojik kazılarında her gün heyecan verici yeni bulgular ortaya çıkıyor. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sualtı Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gündüz ve ekibinin yürüttüğü çalışmalarda ekiple birlikte araştırma alanına dalan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Yalova ve Altınova'nın tarihi kimliğinin Dünya tarihine ışık tutacağını söyledi.

ÇEKİM MERKEZİ OLACAK

Tarihi bölgede dalış yaparak yaklaşık 2 saat boyunca kazı ekibi ile birlikte antik yapıları inceleyen Başkan Dr. Metin Oral, "Tarih için tarihi bir dalış yapma imkânı bulduk. Tabi her geçen gün yeni bilgiler ve elde edilen bulgular, daha büyük bir kentin varlığını işaret ediyor. Çalışmalar için çok teşekkür ediyorum. Tarih boyunca stratejik bir konum ve önemde bulunan Altınova'mızın tarihi kimliğini, değerlerini tüm dünya öğrenecek. Bölgemiz adeta bir çekim merkezi olacak" dedi.

ANTİK DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Su altında bulunan yapı grubunun Geç Antik Dönemden başlayarak 13'ncü yüzyıla kadar kullanıldığını açıklayan kazı Başkanı Dr. Serkan Gündüz, yaptığı açıklamalarda, "Civetot Kalesi Anadolu Selçuklularla Haçlılar arasında geçen Kratos Muharebesinin gerçekleştiği alanlardan bir tanesi olması nedeniyle oldukça önemli bir konumda yer alıyor. Bu tarihi önemi antik dönemden günümüze devam ediyor. Anadolu ile İstanbul arasında yol ağının oldukça yakın noktasında yer alması, yol güvenliğini kontrol etmesi açısından da önem arz ediyor. Su altında şu ana kadar 6 farklı yapı tespit ettik. Bunlardan 2 tanesini tam anlamı ile tanımlayabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi zeytinyağı işliği, diğeri ise hamam yapısı olduğunu biliyoruz" dedi.