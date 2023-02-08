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Giriş Tarihi: 8.2.2023 21:33

Marmaray ve İstanbul Havalimanı metro hattı 24 saat hizmet verecek

Marmaray banliyö hattı ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı deprem bölgesinden gelen vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat Pazar günü 24:00’a kadar 24 saat aralıksız hizmet verecek

İHA
Marmaray ve İstanbul Havalimanı metro hattı 24 saat hizmet verecek
TCDD-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray banliyö hattımız ile Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat Pazar günü 24:00'a kadar 24 saat aralıksız hizmet verecektir" ifadeleri kullanıldı.

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Marmaray ve İstanbul Havalimanı metro hattı 24 saat hizmet verecek
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