Marmaris alev alev yanmıştı: Yakalanan şüpheli adliyede!

Bunun üzerine ormana bitişik alandaki bir kısmı da yangından etkilenen arı kovanlarının sahibi gözaltına alınmıştı. Marmaris'te dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili olan orman yangını sabah saatlerinde tekrar başlayan havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştı.