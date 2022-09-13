Marmaris kundakçısı için istenen ceza belli oldu

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris Bördübet'te 21 Haziran'da çıkan ve 4 gün süren yangının kundakçısı Sacit Ayhan hakkında iddianame hazırladı.
Sanık Sacit Ayhan hakkında 10 yıldan az olmamak 20 yila kadar hapis cezası talep edildi.
Sanık savunmasında, babasının kendisini dışladığını bu yüzden intihar etmek istediğini sigara izmaritlerinin normal şartlarda barakasında küllüğüne attığını ancak ormanı yakmak istediği için söndürmeden üç farklı yerde ormana attığını benzin kullanmadığını çakmak ile yalnızca sigarasını yaktığını beyan ederek suçlamaları kabul etti.