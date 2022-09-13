Marmaris kundakçısı için istenen ceza belli oldu

Sanık savunmasında, babasının kendisini dışladığını bu yüzden intihar etmek istediğini sigara izmaritlerinin normal şartlarda barakasında küllüğüne attığını ancak ormanı yakmak istediği için söndürmeden üç farklı yerde ormana attığını benzin kullanmadığını çakmak ile yalnızca sigarasını yaktığını beyan ederek suçlamaları kabul etti.