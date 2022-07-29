Haberler Yaşam Haberleri Marmaris Orman yangını söndürüldü mü, son durum ne, hangi bölgelerde devam ediyor? Marmaris Orman yangını son durum!
Giriş Tarihi: 29.7.2022 16:42 Son Güncelleme: 29.7.2022 16:42

Marmaris Orman yangını söndürüldü mü, son durum ne, hangi bölgelerde devam ediyor? Marmaris Orman yangını son durum!

Yaz aylarıyla beraber birçok ilimizden de peş peşe orman yangını haberleri gelirken son olarak Marmaris yangını Türkiye’nin gündemindeki yerini aldı. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler bir otele de sıçradı. Peki, Marmaris Orman yangını söndürüldü mü, son durum ne, hangi bölgelerde devam ediyor? İşte Marmaris yangınında son durum ve detaylar...

Marmaris Orman yangını söndürüldü mü, son durum ne, hangi bölgelerde devam ediyor? Marmaris Orman yangını son durum!

Marmaris yangın haberi sonrası milyonlar alevlerin hızla yükseldiği bölgeye kilitlendi. Bu noktada "Marmaris Orman yangını söndürüldü mü, son durum ne, hangi bölgelerde devam ediyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İşte Marmaris yangnında son durum ve detaylar...

MARMARİS YANGININDA SON DURUM!

Marmaris'in İçmeler Mahallesi Turunç yolu üzerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

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Yangına bölgesine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu tüm hava araçları ve arazözler yönlendirildi. 7 helikopter 5 uçak yangın bölgesine sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Alevlerin yerleşim yerline sıçradığı öğrenildi.

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Marmaris Orman yangını söndürüldü mü, son durum ne, hangi bölgelerde devam ediyor? Marmaris Orman yangını son durum!
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