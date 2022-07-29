Marmaris Orman yangını söndürüldü mü, son durum ne, hangi bölgelerde devam ediyor? Marmaris Orman yangını son durum!

Marmaris yangın haberi sonrası milyonlar alevlerin hızla yükseldiği bölgeye kilitlendi. Bu noktada "Marmaris Orman yangını söndürüldü mü, son durum ne, hangi bölgelerde devam ediyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İşte Marmaris yangnında son durum ve detaylar...