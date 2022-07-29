Marmaris Orman yangını söndürüldü mü, son durum ne, hangi bölgelerde devam ediyor? Marmaris Orman yangını son durum!

Marmaris yangın haberi sonrası milyonlar alevlerin hızla yükseldiği bölgeye kilitlendi. Bu noktada "Marmaris Orman yangını söndürüldü mü, son durum ne, hangi bölgelerde devam ediyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İşte Marmaris yangnında son durum ve detaylar...
MARMARİS YANGININDA SON DURUM!
Marmaris'in İçmeler Mahallesi Turunç yolu üzerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Yangına bölgesine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu tüm hava araçları ve arazözler yönlendirildi. 7 helikopter 5 uçak yangın bölgesine sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Alevlerin yerleşim yerline sıçradığı öğrenildi.