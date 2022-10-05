Marmaris turizmde rekora koşuyor

Deniz, kum, güneşin yanı sıra kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri, lüks tesisleriyle gözde turizm merkezi olan Marmaris, sezon boyunca farklı ülkelerden gelen turistleri ağırladı. Doğa harikası koylarıyla Marmaris, misafirlerini unutamayacakları bir tatil sundu. 2019 sonunda Thomas Cook'un iflası, 2 yıl pandemi ve son olarak da Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden zor günler geçiren turizmciler, bu sezon rekora koştu.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, turizm sezonunu gazetemize değerlendirdi. Önceki yıllarda turizmin ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getiren Başkan Deliveli, bu sezon yaşanan sorunların çözüldüğünü kaydetti. Mustafa Deliveli, gerek tur operatörlerinin gerek Türkiye'nin benimsediği dış politikanın olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı. Deliveli sözlerine şöyle devam etti:

"2019 sezon sonunda dünyanın en eski acentesi olan Thomas Cook'un iflası ana kaynak pazarı Birleşik Krallık olan Marmaris ve çevresini oldukça olumsuz etkiledi; iflasa kadar verimli geçen 2019 sezonuna gölge düşürdü. Sonraki 2 pandemi senesi ve özellikle 2021 yılında Birleşik Krallıktan Türkiye'ye uçuşların yasaklanması Marmaris için umutların yine bir sonraki sezonuna bırakılmasına sebep oldu.

2022'nin özellikle Ocak ve Şubat aylarında hızlanan satışlar turizm sektörünü heyecanlandırırken Rusya-Ukrayna savaşı bir anda tüm hesapları alt üst etti. Sezon öncesi alınan ön ödemelerin iadesi ve Türkiye'nin en büyük kaynak pazarının belirsizliği tam bir endişe ve korku havası esmesine sebep oldu. Türkiye'nin yürüttüğü olumlu dış ilişkiler, THY'nin ve yurtdışında faaliyet gösteren Türk tur operatörlerinin TGA'nın da desteğiyle hızlı hamle yapması neticesinde Rusya pazarı Haziran ortasında hareketlendi ve Türkiye'nin tatil destinasyonları arasındaki denge yerini buldu"

2019'U ARATMADI

Sezon başındaki olumsuz havanın çabuk atlatıldığını kaydeden Deliveli, "2021 yılından 2022'ye ertelenen Birleşik Krallık rezervasyonlarının üzerine hızlı last-minute satışlar ve iç pazar hareketliliği de eklenince oteller sürat ile özlem duyulan doluluk oranlarına ulaştı ve sezon başındaki olumsuz hava yerini 2019 sezonunu aratmayan bir görünüme bıraktı" diye konuştu.

2022 TARİHTEKİ EN İYİ 3 SEZON ARASINA GİRECEKTİR

Özellikle ana pazarı olan Birleşik Krallık'tan rekor sayıda turisti ağırladıklarını belirten Deliveli, "Şu anki durumda sezon sonu Dalaman Havalimanı'nın 2019'un sadece yüzde 7-8 altında tamamlamasını ön görüyorum. Bizleri daha da mutlu eden, Birleşik Krallık ziyaretçi sayılarının şimdiden 2019'un yaklaşık yüzde 10 üzerine çıkmış olması. Satışların aynı ivmede devam etmesi durumunda Dalaman Havalimanı Birleşik Krallık ziyaretçi sayısı yönünden 2022 sezonu sonunda tarihindeki en iyi ilk 3 senesine girecektir" dedi.