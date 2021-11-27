Marmaris ve Bodrum’da fırtına etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış açıklamasının ardından gözde turizm merkezi Muğla'da etkili yağış yaşandı. Muğla'nın tatil cennetlerinde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Marmaris ve Bodrum'da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Marmaris ve Bodrum'da yollar sular altında kalırken, fırtınanın etkisiyle bazı yerlerde maddi hasar meydana geldi. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan fırtına yüzünden ağaçlar devrildi. Tekneler karaya oturdu. Dalgalar sahile yakın işletmelere kadar ulaştı. İşletmelerde bazı maddi hasarlar oluştu.