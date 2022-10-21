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Giriş Tarihi: 22.10.2022

Marmaris ve Datça’da 82 göçmen kurtarıldı

Marmaris ve Datça’da 82 göçmen kurtarıldı
MUĞLA'NIN Marmaris ve Datça ilçelerinde 82 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesinin ardından bölgeye kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmen ve ülkeyi yasadışı yollardan terk etmeye çalışan bir şahıs yakalandı. Datça açıklarında ise iki ayrı kurtarma olayında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sabah saatlerinde ve lastik botlar ile Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Marmaris ve Datça ilçesinde üç ayrı geri itme olayında kurtarılan 82 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula geri gönderme merkezine teslim edildi.

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Marmaris ve Datça’da 82 göçmen kurtarıldı
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