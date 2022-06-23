Marmaris yangını gece havadan görüntülendi

İhbar üzerine bölgeye havadan ve karadan ekipler sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle gökyüzünü kızıla boyarken, yangınla mücadele topyekun devam ediyor. Bu kapsamda, Antalya, Denizli ve İzmir Orman Bölge müdürlüklerinden çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, Devlet Su İşleri (DSİ), Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ekipleri ve Tomalar da bölgeye yönlendirildi.