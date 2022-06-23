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Giriş Tarihi: 23.6.2022 04:47

Marmaris yangını gece havadan görüntülendi

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Marmaris yangını gece havadan görüntülendi

Marmaris’te sebebi belirsiz bir şekilde çıkan ve rüzgarında etkisiyle yayılmaya devam eden orman yangını, içimizi dağlamaya devam ediyor. Etkisini artıran yangına karşı itfaiye ekipleri, jandarma komandolar ve vatandaşlar omuz omuza mücadele ediyor. Yoğun kızılçam ağaçlarının olduğu bölgede çıkan yangın, üçüncü gününe girerken gece saatlerinde yerleşim yerlerine sıçramaya başladı. Değirmenyanı ve Kürardı mevkiileri alevlere teslim oldu. SABAH ekibi, alevlerin büyüdüğü noktaları gece havadan görüntüledi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bördübet Koyundaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ciğerlerimizi dağlamaya devam ediyor. Yedi adalar mevkiinde 21 Haziran'da çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye havadan ve karadan ekipler sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle gökyüzünü kızıla boyarken, yangınla mücadele topyekun devam ediyor. Bu kapsamda, Antalya, Denizli ve İzmir Orman Bölge müdürlüklerinden çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, Devlet Su İşleri (DSİ), Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ekipleri ve Tomalar da bölgeye yönlendirildi.

Vatandaşlar ve gönüllüler de yangın bölgesine koşarak birlik içerisinde alevleri söndürmeye çalıştı. SABAH ekibi de, Marmaris'te devam eden yangını yakından takip etmeye devam ediyor.

BÜYÜYEN ALEVLER GECE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Marmaris yangınında üçüncü güne girilirken, alevler rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırarak yayılma devam ediyor. Bördübet, Küfre, Değirmenyanı ve Kürardı mevkiine doğru hızla ilerleyen alevleri durdurmak için yoğun çaba sarf ediliyor. Marmaris takibini yakından takip SABAH ekibi de, büyüyen ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevleri havadan görüntüledi.

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Marmaris yangını gece havadan görüntülendi
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