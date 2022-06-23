Marmaris yangını gece havadan görüntülendi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bördübet Koyundaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ciğerlerimizi dağlamaya devam ediyor. Yedi adalar mevkiinde 21 Haziran'da çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye havadan ve karadan ekipler sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle gökyüzünü kızıla boyarken, yangınla mücadele topyekun devam ediyor. Bu kapsamda, Antalya, Denizli ve İzmir Orman Bölge müdürlüklerinden çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, Devlet Su İşleri (DSİ), Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ekipleri ve Tomalar da bölgeye yönlendirildi.
BÜYÜYEN ALEVLER GECE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Marmaris yangınında üçüncü güne girilirken, alevler rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırarak yayılma devam ediyor. Bördübet, Küfre, Değirmenyanı ve Kürardı mevkiine doğru hızla ilerleyen alevleri durdurmak için yoğun çaba sarf ediliyor. Marmaris takibini yakından takip SABAH ekibi de, büyüyen ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevleri havadan görüntüledi.