Haberler Yaşam Haberleri Marmaris yangını söndürme çalışmalarında Türkiye’de bir ilk! Teknelerle taşındılar
Giriş Tarihi: 2.9.2023 16:18 Son Güncelleme: 2.9.2023 16:36

Marmaris yangını söndürme çalışmalarında Türkiye’de bir ilk! Teknelerle taşındılar

Marmaris’te Tuzla ve Lögöz Koyu arasında yıldırım kaynaklı çıkan yangını söndürme çalışmalarında bir ilk yaşandı. Karadan ulaşımın olmadığı uç bölgede çıkan yangını söndürmek için, yer ekipleri teknelerle taşındı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Marmaris yangını söndürme çalışmalarında Türkiye’de bir ilk! Teknelerle taşındılar

Marmaris'te Karacahisar bölgesi Gökova körfezine bakan Tuzla ve Löngöz koyu arasında kalan ormanlık alanda, yıldırım kaynaklı yangın çıktı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahale için sevk edildi.

Yağışın etkili olduğu ve karadan ulaşımın zor olduğu bölgede söndürme çalışmalarında, 5 helikopter ve 3 uçak havadan müdahale ediyor. Karadan 10 arazöz ve 5 su tankeri gönderildi.

YER EKİPLERİ TEKNEYLE TAŞINDI

Marmaris Tuzla koyu ile Gökova körfezi arasında kalan burunun uç noktasında yıldırım kaynaklı çıkan yangına, karadan ulaşım olmadığı için yer ekipleri teknelerle taşındı.

Yangın havadan karadan ve denizden yapılan müdahaleler sonucu büyümeden söndürüldü. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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Marmaris yangını söndürme çalışmalarında Türkiye’de bir ilk! Teknelerle taşındılar
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