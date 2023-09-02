Marmaris yangını söndürme çalışmalarında Türkiye’de bir ilk! Teknelerle taşındılar

Marmaris'te Karacahisar bölgesi Gökova körfezine bakan Tuzla ve Löngöz koyu arasında kalan ormanlık alanda, yıldırım kaynaklı yangın çıktı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahale için sevk edildi.

Yağışın etkili olduğu ve karadan ulaşımın zor olduğu bölgede söndürme çalışmalarında, 5 helikopter ve 3 uçak havadan müdahale ediyor. Karadan 10 arazöz ve 5 su tankeri gönderildi.

YER EKİPLERİ TEKNEYLE TAŞINDI

Marmaris Tuzla koyu ile Gökova körfezi arasında kalan burunun uç noktasında yıldırım kaynaklı çıkan yangına, karadan ulaşım olmadığı için yer ekipleri teknelerle taşındı.

Yangın havadan karadan ve denizden yapılan müdahaleler sonucu büyümeden söndürüldü. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.