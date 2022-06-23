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Giriş Tarihi: 23.6.2022 17:35 Son Güncelleme: 23.6.2022 19:13

Marmaris yangınında hayvanlar tahliye edildi

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Marmaris yangınında hayvanlar tahliye edildi

Marmaris’te devam eden yangınla mücadele yoğun bir şekilde sürüyor. Gece kara ekipleri gündüz uçak ve helikopter alevlere müdahale etti. Marmaris Hisarönü Bördübet mevkiinde 75 küçükbaş, 5 büyükbaş, 82 arılı  kovan ile 60 adet boş kovan tahliyesi yapıldı. Hayvanlarda yaralanma veya can kaybı yaşanamaması sevindirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bördübet Koyu'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ciğerlerimizi dağlamaya devam ediyor. Yedi adalar mevkiinde 21 Haziran'da çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye havadan ve karadan ekipler sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle gökyüzünü kızıla boyarken, yangınla mücadele topyekun devam ediyor. Bu kapsamda, Antalya, Denizli ve İzmir Orman Bölge Müdürlükleri'nden çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, Devlet Su İşleri (DSİ), Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ekipleri ve TOMA'lar da bölgeye yönlendirildi. Vatandaşlar ve gönüllüler de yangın bölgesine koşarak birlik içerisinde alevleri söndürmeye çalıştı.

Marmaris yangınında üçüncü güne girilirken, alevler rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırarak yayılma devam ediyor. Bördübet, Küfre, Değirmenyanı ve Kürardı mevkiine doğru hızla ilerleyen alevleri durdurmak için yoğun çaba sarf ediliyor. Yoğun çabaya rağmen yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü ekipleri, psikososyal destek için yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.



HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgesinde 8 araç ve 24 personel ile kırsal mahallerde üreticilere destek verdi. Ekipler, Marmaris Hisarönü Bördübet mevkiinde 75 küçükbaş, 5 büyükbaş, 82 arılı kovan ile 60 adet boş kovan tahliyesi yapıldı. Hayvanlarda yaralanma veya can kaybı yaşanamaması sevindirdi.

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Marmaris yangınında hayvanlar tahliye edildi
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