Meteorolojinin kuvvetli sağanak yağış uyarısından sonra gözde turizm merkezi Marmaris kabusu yaşadı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, bazı mahallerde yollar sular altında kalırken, sokaklar nehre döndü.







Marmaris yine kabusu yaşadı! Sele teslim oldu | Video





Ana caddeler araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı, trafik felç oldu. Sahile yakın bölgelerde deniz kahverengiye büründü. Orman yangınından zarar gören alanlardan akan sel suları taşkına neden oldu. Su baskınları yaşandı.

Hemen her yağışta sele teslim olan İçmeler Mahallesinde yine sel felaketi yaşandı. Asparan'a giden yol güzergahından akan sel suları mahalleye yayıldı. Vatandaşlar ekiplerden yardım istedi.

Marmaris Belediyesi ekiplere bölgede olumsuz bir durum yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü. Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İçmeler ve diğer sıkıntılı noktalara müdahale edildiği belirtildi.