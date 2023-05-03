Haberler Yaşam Haberleri Marmaris’te 26 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 3.5.2023 16:48 Son Güncelleme: 3.5.2023 16:58

Marmaris’te 26 düzensiz göçmen yakalandı

Marmariste, 8 kişilik araca 26 kişi binerek yurt dışına kaçma planı yapan düzensiz göçmenler polis ekipleri tarafından yakalandı.  Araç sürücüsü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Marmaris’te 26 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Grup Amirliği'nin düzensiz göçmen kaçakçılığı ve yasadışı yollar ile yurtdışına çıkışları önlemeye yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler düzenledikleri operasyonda 8 kişilik minibüs içerisinde bulunan 26 düzensiz göçmen ve minibüs şoförü S.K.'yı yakaladı.

Balık istifi şeklinde minibüste yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri yapılarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan minibüs şoförü S.K. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Marmaris’te 26 düzensiz göçmen yakalandı
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