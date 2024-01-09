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Giriş Tarihi: 9.1.2024 15:26 Son Güncelleme: 9.1.2024 15:48

Marmaris’te 6 bin 389 litre kaçak içki ele geçirildi

Marmaris KOM Büro Amirliği ekiplerince, Beldibi’nde bir depoda 159 bin 744 şişe ve toplamda 6 bin 389 litre bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Marmaris’te 6 bin 389 litre kaçak içki ele geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Marmaris KOM Büro Amirliği ekiplerince, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu faaliyetlerinde bulunan şüphelilere operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Marmaris Beldibi Mahallesinde bulunan bir işyerine ait depoda yapılan aramada, ithalatının-üretiminin ve piyasaya arzı yasak olan 159 bin 744 şişe ve toplamda 6 bin 389 litre bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Marmaris’te 6 bin 389 litre kaçak içki ele geçirildi
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