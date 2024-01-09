Marmaris’te 6 bin 389 litre kaçak içki ele geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Marmaris KOM Büro Amirliği ekiplerince, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu faaliyetlerinde bulunan şüphelilere operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Marmaris Beldibi Mahallesinde bulunan bir işyerine ait depoda yapılan aramada, ithalatının-üretiminin ve piyasaya arzı yasak olan 159 bin 744 şişe ve toplamda 6 bin 389 litre bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.