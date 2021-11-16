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Giriş Tarihi: 16.11.2021 23:48

Marmaris’te AK Parti’den çevre atağı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Marmaris’te AK Parti’den çevre atağı

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı, Marmaris’teki çevrecilerle toplantı yaparak, çevre sorunlarını ele aldı. AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, “Marmaris’in Çevre sorunlarını bir kez de çevrecilerden dinledik. Bundan sonra da bu güne kadar olduğu gibi çevre sorunları için elimizden geleni yapacağımıza söz veririz” dedi.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı, Marmaris'in çevre sorunlarını ele aldı. Doğa harikası Marmaris'teki çevrecilerle toplantı yapan AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı, çözüm önerileri hakkında bilgi aldı. AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ceyhun Gökmen, "Marmaris'in Çevre sorunlarını bir kez de çevrecilerden dinledik. Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin tarafından ilçe binamızda yapılan bilgilendirme sunumunda körfez kirliliği, yalancı boğaz arıtma, tonoz sistemi, işgal edilen koylar, Bozburun çekek için deniz dolumu, üniversite körfez ve derelerin analiz raporları, dalış turizmini, imar barışı suistimalleri, Körfez temizliği projesi konularında bilgi aldık. Çevre için yaptıkları her şey için kendilerine teşekkür eder, bundan sonra da bu güne kadar olduğu gibi çevre sorunları için elimizden geleni yapacağımıza söz veririz" diye konuştu.

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Marmaris’te AK Parti’den çevre atağı
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