Haberler Yaşam Haberleri Marmaris'te akıllara durgunluk veren olay! Kimyasal sıvı döktü, 5 kişi hastanelik oldu
Giriş Tarihi: 31.5.2023 19:15 Son Güncelleme: 31.5.2023 19:19

Marmaris'te akıllara durgunluk veren olay! Kimyasal sıvı döktü, 5 kişi hastanelik oldu

Marmaris’te aparttan çıkmayan kiracısının kapısına kimyasal sıvı döktüğü iddia edilen ev sahibi H.G.U. gözaltına alındı. Kimyasal sıvı nedeniyle evde bulunan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Marmaris’te akıllara durgunluk veren olay! Kimyasal sıvı döktü, 5 kişi hastanelik oldu

Marmaris Çıldır Mahallesinde, kimyasal gaz zehirlenmesi ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede işletme sahibi H.G.U.'nun, aparttan yoğun bir koku geldiğini ve 203 numaralı odada kalan kiracılarının kendisini suçladığını, apartın temizlik görevlisinin yeni temizlik yaptığını, temizlik maddelerini yanlış karıştırdığını düşündüğü bilgisini verdi.

GAZ SIKIP KAPIYI KAPATTI, NEFES ALAMADIK

Kiracılar ise apart işletmecisinin kapıyı açıp içeri bir gaz sıkıp kapıyı kapatıp kaçtığını, bu gaz neticesinde nefes alamadıklarını belirtti.
İşletme sahibinin kendilerini çıkartmaya çalıştığını bu konuyla alakalı daha önce şikayetçi olduklarını ve adli süreçlerinin devam ettiğini belirten kiracılar, bir kaç gün önce işletme sahibinin 'Ben sizi kendi yöntemlerimle çıkarırım' tarzı söylemleri olduğunu'' iddia etti.

MUTFAKTAN YOĞURT EKMEK İSTEDİ

Apart sahibinin "temizlikçinin karışımı zehirlemiş olabilir" dediği temizlik görevlisi Ş.B. ifadesinde "H.G.U. apartın katlarını temizliğinin yapılmasını istedi. Ben de temizliğe başladım. Temizlik malzemesi olarak su ile karıştırdım. Temizliği tam bitirmediğim esnada apart görevlisi H.G.U. yanıma geldi. Acıktığını mutfaktan yoğurt ve ekmek alıp kendisine getirmemi istedi. Şahsa yoğurt ve ekmek götüreceğim sırada apart içerisinde yoğun bir koku geldi ve nefes alamayıp kendimi dışarı attım" dediği öğrenildi.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Apart görevlisi H.G.U'ın kendisini arayarak "Klor ile çamaşır suyunu karıştırdın ondan dolayı bu durum meydana geldi sen anladın" dediğini, kendisinin ise temizlikte böyle malzemeler kullanmadığını şahsa söylediğini belirten temizlik görevlisi Ş.B., apart sahibinin tekrardan "Anladın sen, anladın sen" dediğini" söyleyerek üzerine atılan iftirayı kabul etmediğini belirtti. Yaşanan olay sonrası, apartta yaşayan ve çıkarılmak isteyen kiracılardan S.B.(53), D.B.(35), D.B.(25), Y.E.(14), N.E.(11) yapılan karışımdan etkilenerek hastaneye sevk edildi.

APART SAHİBİ GÖZALTINDA

Apart sahibi H.G.U. ise Marmaris Cumhuriyet savcılığı talimatı ile gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Marmaris'te akıllara durgunluk veren olay! Kimyasal sıvı döktü, 5 kişi hastanelik oldu
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