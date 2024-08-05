Marmaris’te akran dehşeti: Evire çevire dövdüler

Marmaris Siteler Mahallesi Yunus Nadi Caddesinde lise öğrencisi 6 kız çocuğundan biri, iddiaya göre sevdiği bir erkekten uzak durmasını istediği F.K. ve A.A. isimli kızları yanlarına çağırdı.

Kızlar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kızlardan biri, diğer kızı evire çevire dövdü. Diğerleri ise seyretti. O anlar kameraya alındı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler gündem oldu.

Şiddete uğrayan kızların şikayeti üzerine olay esnasında çekilen görüntüleri inceleyen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekipleri, akranlarına şiddet uygulayan 6 kızın kimliğini tespit etti.

Olayı gerçekleştirenlerin B.A.B. ,A.A., T.N.K.,T.G.,B.İ. ve S.İ. isimli lise öğrencisi çocuklar olduğu tespit edildi. 6 kız çocuğu adliyeye sevk edildi.