Marmaris’te bayramın çöp faturası: 3 bin 200 ton

Yerli nüfus ve daha önce gelen tatilcilere 9 günlük bayram tatilini Marmaris'te geçirmek isteyenler de eklenince ilçenin nüfusu yüzbinleri buldu. İlçeye bayram tatilinde yaklaşık 125 bin araç girişi oldu. Marmaris'te daha önceki bayramlarda yaşanan görüntülerin yeniden oluşmaması için ekipler tedbirlerini aldı.

1 AYIN RAKAMINA 9 GÜNDE ÇIKILDI

Temizlik işleri personeli 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 3 bin 22 ton evsel atık topladı. 170 ton da karışık ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıldı. Bayram öncesi günlük 90 – 100 ton arasında atık toplanan ilçede bu rakam bayram tatilinde üç katına çıktı. 9 günlük süreçte günlük ortalama 355 ton evsel nitelikli atık topladı. Yani neredeyse bir ayda toplanan atık miktarına 9 günde ulaşıldı.

Bayram boyunca plajlar ile cadde ve sokaklarda çevreye duyarsız vatandaşların bıraktığı çöpleri toplayan belediye çalışanları ayrıca yol kenarlarını, dere ve kanalları, seyir tepelerini ve ormanlık alanları da temizledi. Yangın riskine karşı sürekli sahada olan ekipler bayram boyunca caddeler ve çocuk parklarındaki oyun grupları yıkanarak dezenfekte etti. Bunun yanı sıra Kapalı Çarşı, sahil boyu ve Sevgi Yolu gibi yoğun insan sirkülasyonunun yaşandığı noktalar da araç ile süpürüldü.

Zabıta ve özel güvenlik ekipleri halk plajları, parklar, yeşil alanlar, caddeler, sokak aralarında sürekli denetimlerde bulunarak yasak olmasına rağmen çadır kuranlara ve buralarda uyuyanlara müdahalede bulundu. 9 gün boyunca belediye santraline gelen 455 adet şikayet anında değerlendirilirken kaldırım veya yaya yoluna park etme, seyyar satıcılık, inşaat yasağına uymama gibi konularda 185 şikayete işlem yapıldı. Gece boyunca nöbette olan özel güvenlik görevlileri de özellikle halk plajlarında teyakkuzdaydı. Diğer kolluk kuvvetleriyle koordineli olarak çalışan ekipler taşkınlık gürültü yapanları uyarırken; plajda yatılmasına da izin vermedi.