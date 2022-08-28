Marmaris’te bir tır dolusu göçmen sokak ortasına bırakıldı

Marmaris Siteler Mahallesinde bir tır içinde göçmen sokak ortasına bırakıldı. Tırdan inen göçmenler kaçışmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince süratle yapılan çalışma başlatıldı. Bahse konu araçtan indiği tespit edilen yabancı uyruklu 67 düzensiz göçmen ve araç sürücüsü A.A. yakalandı. Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi. Olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği açıklandı.