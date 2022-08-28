Haberler Yaşam Haberleri Marmaris’te bir tır dolusu göçmen sokak ortasına bırakıldı
Giriş Tarihi: 28.8.2022 14:21 Son Güncelleme: 28.8.2022 14:49

Marmaris’te bir tır dolusu göçmen sokak ortasına bırakıldı

Marmaris’te bir tır dolusu düzensiz göçmen sokak ortasına bırakıldı. Tırdan inerek kaçışmaya başlayan 67 göçmen ve tır şoförü A.A. yakalandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Marmaris’te bir tır dolusu göçmen sokak ortasına bırakıldı

Marmaris Siteler Mahallesinde bir tır içinde göçmen sokak ortasına bırakıldı. Tırdan inen göçmenler kaçışmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince süratle yapılan çalışma başlatıldı. Bahse konu araçtan indiği tespit edilen yabancı uyruklu 67 düzensiz göçmen ve araç sürücüsü A.A. yakalandı. Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi. Olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği açıklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor
SON DAKİKA | Ümit Özdağ'dan camide planlı provokasyon! Kameramanı bakın kim çıktı: Yeni görüntüler...
Emekli promosyonu bankalarda 9 bin TL'ye ulaşıyor! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, ne kadar veriyorlar?
Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatiplilere ne dedi? Şarkıcı Gülşen İmam Hatip olayı nedir, neden hapse girdi, cezası ne kadar?
Ankara'da çok önemli gelişme: Memura 10 kat promosyon!
Gülşen neden tutuklandı? Şarkıcı Gülşen İmam Hatipliler için ne demişti, son ifadesinde neler söyledi?
YKS ek tercihler 2022 başladı mı ve ücreti ne kadar? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Son dakika: Bursa'da tur otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Füsun Günuğur kimdir, neden öldü? Ferhunde Hanımlar’ın Firdevs’i Füsun Günuğur kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte oynadığı diziler
TRT’nin ‘Şanslı’ spikeri yakalandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Marmaris’te bir tır dolusu göçmen sokak ortasına bırakıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA