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Giriş Tarihi: 10.5.2022 13:49 Son Güncelleme: 10.5.2022 14:06

Marmaris’te cennet koylar çöplüğe döndü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Marmaris’te cennet koylar çöplüğe döndü

Doğa harikası Marmaris’in cennet koyları, duyarsız tatilciler tarafından kirletildi. Sahil şeridi çöplüğe döndü. Yöre halkı isyan etti: “İnsanlar buraya sessiz, sakin ve denizi çok güzel diye geliyor. Bazı tatilciler arkasında kirli bir manzara bırakıyor. Her yıl bunlarla uğraşıyoruz. Kendi ayağımıza sıkıyoruz. Böyle yapacaksanız gelmeyin.”

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, cennet koylar çevreye duyarsız kişilerin kurbanı oldu. Uyarılara rağmen, Bozburun Yarımadası'ndaki Serçe Koyu, duyarsız tatilciler tarafından kirletildi. Serçe Koyu'nda tatilini geçiren turistler, ardında çöp yığını bıraktı. Sahil şeridine, cam, plastik, poşet, yiyecek artıkları atıldı. Konteynerler boşken çevresi atıklarla doldu.

"BÖYLE YAPACAKSANIZ GELMEYİN"

Yöre halkı doğa harikası bölgenin duyarsız tatilciler tarafından kirletilmesine tepki gösterdi. Köylüler, "İnsanlar buraya sessiz, sakin ve denizi çok güzel diye geliyor. Böyle giderse kirlilikten denize girecek yer kalmayacak. Duyarsız tatilciler tarafından cennet koylar kirletiliyor. Bazı tatilciler arkasında kirli bir manzara bırakıyor. Her yıl bunlarla uğraşıyoruz. Kendi ayağımıza sıkıyoruz. Böyle yapacaksanız gelmeyin" dedi.

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Marmaris’te cennet koylar çöplüğe döndü
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