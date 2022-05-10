Marmaris’te cennet koylar çöplüğe döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, cennet koylar çevreye duyarsız kişilerin kurbanı oldu. Uyarılara rağmen, Bozburun Yarımadası'ndaki Serçe Koyu, duyarsız tatilciler tarafından kirletildi. Serçe Koyu'nda tatilini geçiren turistler, ardında çöp yığını bıraktı. Sahil şeridine, cam, plastik, poşet, yiyecek artıkları atıldı. Konteynerler boşken çevresi atıklarla doldu.

"BÖYLE YAPACAKSANIZ GELMEYİN"

Yöre halkı doğa harikası bölgenin duyarsız tatilciler tarafından kirletilmesine tepki gösterdi. Köylüler, "İnsanlar buraya sessiz, sakin ve denizi çok güzel diye geliyor. Böyle giderse kirlilikten denize girecek yer kalmayacak. Duyarsız tatilciler tarafından cennet koylar kirletiliyor. Bazı tatilciler arkasında kirli bir manzara bırakıyor. Her yıl bunlarla uğraşıyoruz. Kendi ayağımıza sıkıyoruz. Böyle yapacaksanız gelmeyin" dedi.