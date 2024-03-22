Marmaris’te ‘çetebeli’ suç örgütünde 3 şüpheli daha tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Marmaris Çamlı Mahallesinde köylülerin arazilerini hile dolandırıcılık, tehdit ve şantaj yöntemiyle üzerlerine geçirip 3. şahıslara satan örgüt tespit edildi.

48 MAĞDURUN İFADESİ ALINDI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 ay süren çalışmalar neticesinde, Marmaris Hisarönü, Karacasöğüt ve Çamlı mahallelerinde 48 mağdurun ifadesi alındı. Şüphelilerin, toplamda 5 bin 800 dönümlük arazi üzerinde Osmanlı döneminde kalma tapuları gerekçe göstererek uzun yıllardır vatandaşların yerleşimindeki arazileri hile, silahlı tehdit, cebir şiddet, şantaj ve nüfuslarını kullanarak zorla ele geçirdikleri belirlendi. Bu arazileri satarak haksız gelir sağlayan 'çetebeli' örgütüne, tarihinde Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Muğla, İstanbul ve Antalya illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 15 şüpheli (1'i tutuklu) yakalanarak gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin evlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramada XT9 marka 9 mm tabanca, 3 şarjör, 151 9X19 mm tabanca fişeği, 23 9x17 mm tabanca fişeği, 10 7x65 mm tabanca fişeği, Samuray Kılıcı, 14 parça halinde 156 gr plaka esrar, 1 gr kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 3 kullanma aparatı, 2 uyuşturucu öğütme aparatı, çok sayıda senet, satış sözleşmesi ve tapu evrakları, 23 adet cep telefonu, 5 adet hard disk veri depolama aygıtı ve 9 adet bilgisayar ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli adli makamlara sevk edildi, örgüt lideri Ç.Ç. dahil 6'sı tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Diğer şüphelilerin 7'si adli kontrol şartıyla, 2'si serbest bırakılmıştı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine haklarında adli kontrol kararı verilen ve serbest bırakılan 3 şüpheli hakkında üst mahkeme tarafından yapılan inceleme sonucunda tutuklandı.