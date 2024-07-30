Marmaris’te çocukları zorla çalıştıran şebeke çökertildi

Marmaris'te turizm sezonunda kalabalık alanlarda ışıklı taç, hediyelik eşya vb. satışı yaptırılmak üzere getirilen yaşı küçük çocukların bazı şüpheliler tarafından zorla çalıştırılmalarıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri uzun süren kapsamlı takip ve çalışma yaptı.

13 MAĞDUR ÇOCUK KURTARILDI

Küçük çocukları zorla çalıştıran şüphelilerin kaldığı iki ev polis ekipleri tarafından tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığında verilen arama kararı sonrasında polisin baskın yaptığı iki evde bulunan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Alıkonulan ve taç sattırılan 13 mağdur çocuk kurtarıldı.

Yapılan aramada kırmızı reçeteli ilaç olan 53 adet galara 300 mg ibareli uyuşturucu nitelikli olarak değerlendirilen hap ele geçirildi. Ayrıca, çocuklarla iletişim amaçlı kullanılan 1 adet anahtarlık lazer, 16 bin 604 TL, 210 pound, 50 euro ve 10 dolar para, çocuklara sattırılan çok sayıda plastik taç, 3 bin 800 TL ve 32 dolar para, siyah poşet içerisinde faturasız ve gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 12 adet farklı marka modellerde şarjlı tıraş makinesi ele geçirildi. Öte yandan, 29 adet farklı marka modellerde faturasız ve gümrük kaçağı olarak değerlendirilen elektronik kablosuz kulaklık, muhafaza altına alınıp el konuldu. Şebeke tarafından çocuklara uyuşturucu kullanmaya teşvik edildi. Çocuklara kullandırılan yeşil reçeteli uyuşturucu nitelikli haplar evde geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mağdurlar, avukat ve pedagog eşliğinde alınan ifadeleri sonrası Muğla Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ilgili ailelerine teslim edilmek üzere Çocuk Esirgeme Yurduna gönderildi. 5 şüpheli, polis eşliğinde adliyeye sevk edildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkarılan 5 şüpheli hakkında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

AİLELELER PARA KARŞILIĞINDA ÇOCUKLARINI TESLİM ETMİŞ

Mağdur çocukları bu şebeke teslim eden aileler de mercek altına alındı. Bazı ailelerin para karşılığında çocuklarını bu tür şebekelere teslim edildiği öğrenildi. Mağdur çocukların bir günde 10 bin TL'den az para getirdiğinde şiddete maruz kaldıkları öğrenildi. Söz konusu miktarı toplayamayan çocukların ise hırsızlık ve kapkaççılık yaptıkları belirlendi.