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Giriş Tarihi: 10.1.2022 08:29 Son Güncelleme: 10.1.2022 09:02

Marmaris'te denizin rengi değişti

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Marmaris’te denizin rengi değişti

Turizm merkezi Marmaris'te  şiddetli sağanak yağış sonrası deniz maviden kahverengi rengini aldı.

Şiddetli yağış ve doluya teslim Marmaris'te yanan orman bölgesinden denize inen çamur etkili bir dekilde İçmeler körfezinde denizin rengini tamamen değiştirdi. Mavilik gitti, kahverengi geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış açıklamasının ardından gözde turizm merkezi Muğla'da etkili yağış yaşandı. Gece saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Marmaris, Bodrum ve Milas dolu yağışına teslim oldu. Cadde ve sokaklarda kar kalınlığı gibi dolu birikti. Trafik akmalar meydana geldi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle ev ve işyerlerinde hasar oluştu, araçların camları kırıldı. Marmaris'in İçmeler ve Armutalan Mahallesinde kar yağışını andıran görüntüler ortaya çıktı. Bazı mahallerde yollar sular altında kalırken, sokaklar nehre döndü. Sokaklarda kar gibi dolu birikintisi oldu. İçmeler adeta Uludağ'a döndü. Vatandaşlar ve ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alarak teyakkuza geçti. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, son 24 saatte sadece Marmaris'e metrekareye 25 kilogram yağış düştü. Marmaris Kaymakamlığı ve ekipler mağdur vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için sürekli sahada olduklarını belirtti.

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Marmaris'te denizin rengi değişti
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