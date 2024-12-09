Marmaris’te etkili yağış: Körfezin rengi değişti

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Aralık ayının son yıllardaki en yoğun yağışına sahne oldu. Hafta sonundan bu yana etkisini sürdüren sağanak, ilçeye sadece 24 saat içinde metrekareye 158.2 kilogram yağış bıraktı. Yoğun yağış, kent merkezinde büyük bir felakete yol açmazken, kırsal bölgelerde toprak kaymaları meydana geldi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yağışlı havanın perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları ani su baskınları ve sel riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yoğun yağış sonrası Marmaris Körfezi'nde dikkat çeken bir doğa olayı yaşandı. Orman yangınları sonrası oluşan erozyon nedeniyle dağlardan taşınan toprak, dereler aracılığıyla denize ulaştı. Bu durum körfezin berrak mavi renginin kahverengiye dönüşmesine neden oldu.