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Giriş Tarihi: 5.12.2021 15:14 Son Güncelleme: 5.12.2021 15:47

Marmaris’te etkili yağış sonrası temizlik

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Marmaris’te etkili yağış sonrası temizlik

Marmaris’te, şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar nehre döndü, yollarda ilerlemek güçleşti, trafik felç oldu.  İçmeler felaketi yaşadı. Selden sonra temizlik çalışmaları yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış açıklamasının ardından gözde turizm merkezi Marmaris'te etkili yağış yaşandı. Bazı mahallerinde yollar sular altında kalırken, sokaklar nehre döndü.

Ana caddeler araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı, trafik felç oldu. Sahile yakın bölgelerde deniz kahverengiye büründü. Ekipler teyakkuza geçti. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla oluşabilecek su taşkınlarına karşı önlem aldı.

İçmeler Mahallesi'nde geçen yaz aylarında çıkan orman yangınları nedeniyle yanan tepelerden akan sular taşkınlara neden oldu, ev ve iş yerlerini su bastı.

Selden sonra temizlik çalışmaları yapıldı. Yollarda ve derelerde biriken toprak, ağaç, kütük, kaya parçalarını toplandı. Çamurlu yollar yıkandı.

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Marmaris’te etkili yağış sonrası temizlik
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