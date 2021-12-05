Marmaris’te etkili yağış sonrası temizlik

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış açıklamasının ardından gözde turizm merkezi Marmaris'te etkili yağış yaşandı. Bazı mahallerinde yollar sular altında kalırken, sokaklar nehre döndü.
Ana caddeler araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı, trafik felç oldu. Sahile yakın bölgelerde deniz kahverengiye büründü. Ekipler teyakkuza geçti. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla oluşabilecek su taşkınlarına karşı önlem aldı.
İçmeler Mahallesi'nde geçen yaz aylarında çıkan orman yangınları nedeniyle yanan tepelerden akan sular taşkınlara neden oldu, ev ve iş yerlerini su bastı.
Selden sonra temizlik çalışmaları yapıldı. Yollarda ve derelerde biriken toprak, ağaç, kütük, kaya parçalarını toplandı. Çamurlu yollar yıkandı.