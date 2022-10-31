Marmaris’te feci kaza: 10 yaşındaki Enes Düldül kurtarılamadı

Sürücü Baş gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Enes Düldül'e hızla gelen kamyonetin çarptığı, çocuğun savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.