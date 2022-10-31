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Giriş Tarihi: 31.10.2022 14:07 Son Güncelleme: 31.10.2022 14:12

Marmaris'te feci kaza: 10 yaşındaki Enes Düldül kurtarılamadı

Acı olay Muğla Marmaris'te yaşandı... Yolun karşına geçmeyen çalışan 5'inci sınıf öğrencisi Enes Düldül (10), kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Marmaris’te feci kaza: 10 yaşındaki Enes Düldül kurtarılamadı

Feci kaza, saat 08.00 sıralarında Değirmenyanı mevkisinde meydana geldi. Datça'dan Marmaris yönüne giden Adem Baş'ın (52) kullandığı 48 FZ 659 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Enes Düldül'e çarptı.

Gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Okula gitmek için evden çıktığı öğrenilen Enes Düldül'ün cansız bedeni, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Baş gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Enes Düldül'e hızla gelen kamyonetin çarptığı, çocuğun savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

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Marmaris'te feci kaza: 10 yaşındaki Enes Düldül kurtarılamadı
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