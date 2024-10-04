Marmaris’te FETÖ’cü hakimleri kaçıran teknenin sahibi yakalandı!

Marmaris Kom Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi şahısların yasadışı yollardan ülke dışına çıkacağı tespit edildi. Buna göre aralarında FETÖ üyesi hakim ve polislerin de olduğu bir grubun Marmaris'te ki marinada demirli Winter Blue" isimli tekne ile illegal yollardan yurt dışına kaçakları belirlendi.

FETÖ şüphelileri, karadan ve denizden olmak üzere teknik ve fiziki takibe alındı. Yat limanında buluşan FETÖ şüphelileri, kendilerini bekleyen lüks tekne ile açıldı. Winter Blue isimli tekne, uluslararası sulara doğru yöneldiğinin görülmesi üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile kurulan koordine neticesinde Marmaris Kadırga Koyu açıklarında durduruldu. FETÖ terör örgütü mensubu 11'i yetişkin, 3'ü çocuk, 4'ü tekne görevlisi olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

HAKİM VE EMNİYET AMİRLERİ VAR

FETÖ terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda şüphelilerin arasında İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2019/407 sayılı karar numarası ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma'' suçundan dosyası istinaf aşamasında olan, Bursa'da hakim olarak görev yapmakta iken kamu görevinden çıkarılan Oğuz S., Emre Z. ile eşi Burcu Z. ve bir çocuğu, Tekirdağ'da hakim olarak görev yapmakta iken kamu görevinden çıkarılan Samet A., Ankara'da hakim olarak görev yapmakta iken kamu görevinden çıkarılan Bilal Ö.'nün de olduğu belirlendi.

Ayıca, FETÖ şüphelileri Merve G., Artvin Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yapmakta iken kamu görevinden çıkarılan Kazım B, Sevde Nur B. ile 2 çocuğu olduğu kaydedildi.

EYALET İMAMI DA VAR

Öte yandan İzmir sivil yapılanmasında Doğan (K) adı ile sözde Bozyaka Eyaleti Büyük Bölge İmamı olarak faaliyet yürüten Mehmet A., Muhammet Y. E., 7 yıl hapis cezasıyla aranan eski emniyet amiri Ümit B., tekne görevlileri Deniz Ç. O., Emre T., Mihriban Ü. ve Jaylee Tayla B.'nin de olduğu belirlendi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimler Bilal Ö., Samet A., Emre. Z., Sevdenur B., ihraç komiser Kazım B., ihraç emniyet amiri Ümit B., eyalet imamı Mehmet A., Mehmet Yusuf E. ile Merve G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca FETÖ'den ihraç hakim Oğuz S.'ye ev hapsi verilirken diğer ihraç hakim Burcu Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan göçmen kaçakçılığı dosyasında bulunan 4 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Sorgularının ardından 4 şüpheli de tutuklanmıştı.



1400 EURO KARŞILIĞINDA KİRAYA VERMİŞ

Söz konusu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'cüleri kaçırma işlemini organize ettiği değerlendirilen kişinin Winter Blue isimli teknenin sahibi Güral A. olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Güral A. 3 Ekim'de yakalanarak gözaltın alındı. Şüpheli G. A., ifadesinde teknesini bin 400 euro karşılığında tekne kaptanına dört günlüğüne kiraya verdiğini kaydetti. Şüpheli, FETÖ mensuplarını marinaya getirdiğini ancak tanımadığını bunu işinin bir parçası olarak yaptığını belirtti. Şüpheli G.A., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.