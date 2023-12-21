Haberler Yaşam Haberleri Marmaris'te fırtına: Ağaçlar devrildi
Giriş Tarihi: 21.12.2023 15:17 Son Güncelleme: 21.12.2023 15:24

Marmaris'te fırtına: Ağaçlar devrildi

Marmaris’te gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Marmaris’te fırtına: Ağaçlar devrildi

Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısının ardından, Marmaris'te gece saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Zaman zaman fırtınaya dönüşen rüzgarla birlikte Osmaniye Mahallesi'nde ağaçlar yola devrildi. Bazı aydınlatma direkleri ise ortadan ikiye bölündü. Sabah saatlerine kadar devam eden fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yapılan ihbarların ardından bölgeye ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Ulaşıma kapanan Osmaniye Mahallesi'ndeki yolda devrilen ağaç ve aydınlatma direklerinin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Marmaris merkezi ve mahallelerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlı havanın aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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Marmaris'te fırtına: Ağaçlar devrildi
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