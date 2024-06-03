Marmaris’te genç mobilya ustası denizde boğularak öldü

Olay, akşam saatlerinde İçmeler sahilinde meydana geldi. Sinpaş inşaat projesinde mobilya usta yardımcısı olarak çalışan Emrah Teker, serinlemek için denize girdi. Ancak, bir süre sonra denizden çıkmadığını fark eden arkadaşları hemen sahil güvenlik ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, denizde kaybolan Teker'i bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Sahil güvenlik ekiplerinin yanı sıra bölgedeki dalgıçlar ve gönüllüler de arama çalışmalarına katıldı. 1 saatlik çalışmanın ardından Emrah Teker'in cansız bedeni Sahil Güvenlik ve balık adamlar tarafından 200 metre açıkta bulundu. Talihsiz gencin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Emrah Teker'in hayatını kaybettiğini öğrenen iş arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.