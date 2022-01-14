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Giriş Tarihi: 14.1.2022 22:04

Marmaris'te güneşli havayı görenler sahile koştu

DHA
Marmaris’te güneşli havayı görenler sahile koştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gün süren dolu ve yağmurun ardından güneşli havayı görenler sahile koştu, yürüyüş ve spor yapmanın keyfini çıkartarak eşsiz deniz manzarasını izleyip, öz çekim yaptı

Marmaris'te yağmurun, yerini güneşli havaya bırakmasıyla sahil ve parklar doldu. Caddeye konumlandırılmış elektronik termometrenin 20 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, ocak ayında bahar havası yaşandı. Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkiine kadar uzanan 8 kilometrelik sahil yolu, yürüyüşe çıkan, koşan ve bisiklete binenlerle doldu. Aileler, Kordon Caddesi'ndeki Saman İskelesi'nde büfelerde çaylarını yudumlarken çocuklar parklarda oynadı. Kimi aileler sahile inerek eşsiz deniz manzarasının keyfini çıkartırken çocukları kumsalda gönüllerince eğlendi. Olta balıkçılarının adresi ise Saman İskelesi oldu

Amatör balıkçı Mahmut Örgenç (63), "Güneşi görünce oltamı kapıp, deniz kenarına geldim. Hem kış ayında güneşin keyfini çıkartıyorum hem de birkaç balıkla eve dönüp, anın keyfini çıkartmak istiyorum" dedi.

Ev kadını Leyla Demir (39) ise "Yağışlı havanın ardından güneş bize iyi geldi. Çocuklarım plajda kumlarla oynarken, ben de manzaranın tadını çıkarıyorum" diye konuştu.

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Marmaris'te güneşli havayı görenler sahile koştu
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