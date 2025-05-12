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Giriş Tarihi: 12.5.2025 12:36 Son Güncelleme: 12.5.2025 13:04

Marmaris’te güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Marmaris’te bir bankada çalışan görevli güvenlik görevlisi, kurumun tuvaletinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan güvenlik görevlisi Sıvacı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Marmaris’te güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Marmaris Ulusal Egemenlik Caddesi üzerindeki bir banka şubesinde sabah saatlerinde 26 yaşındaki güvenlik görevlisi Yaşar Batın Sıvacı, mesai başladıktan kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebepten tuvalette tabanca ile başına bir el ateş etti.

Silah sesi üzerine banka görevlileri tuvalete gittiklerinde Sıvacı'yı, kanlar içinde cansız yattığını görüp hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Genç güvenlik görevlisi Sıvacı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı halde hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan güvenlik görevlisi Sıvacı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Marmaris’te güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
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