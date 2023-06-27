Marmaris’te halk plajında rezalet

Kurban Bayramı tatili nedeniyle binlerce kişi gözde turizm merkezi Marmaris'e akın etti. Marmaris girişinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Kurban Bayramı dolayısıyla 47 bin 765 araç Marmaris'e giriş yaptı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. Marmaris Halk Plajı'ndaki manzara görenleri pes dedirtti.

MARMARİS'İN HUZUR KALİTESİ KALMADI

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Halk Plajındaki manzarayı paylaşarak eleştirilerde bulundu. Başkan Gökmen, "Marmaris Halk Plajı mı yoksa? Hanımefendiler, anneler, eşler, kardeşler diyor ki; Marmaris'in huzuru kalitesi kalmadı. Sabahları denize giremiyoruz, geceden sarhoş sabahlayan, etrafı pisleten, taciz eden küfürlü konuşmalar ve bakışlarla kendini kaybetmiş bu tür kişilerden rahatsız oluyoruz, denize girme hakkımızı yaşayamıyoruz, ayrıca wc ve kabinler istifra edenlerin pislikleri ile dolu ağır kokular içinde, bunlar Marmaris'in kalitesine ve huzuruna zarar veriyorlar, diye sitem ediyorlar!" ifadelerini kullandı.

KURALLAR GETİRİLMELİ

Yabancı turistlere rezil olduklarını kaydeden Ceyhun Gökmen, Halk Plajına kuralları getirilmesi gerektiğini kaydetti. Gökmen, "Misafirimiz yabancı turistlere de rezil oluyoruz, bir sonraki seneye bu görüntüler Marmaris'e tekrar gelmelerine engel oluşturuyor. Sn. Mehmet Oktay özellikle hanımefendiler rica ediyor, biz kimsenin içkisine bir şey demiyoruz, ama halka açık bu alanın kuralları olmalı, bir kalitesi olmalı, Halk Plajına kurallar getirilmesi. Sabah 5 itibariyle sahili denize girmek ve güneşlenmek üzere aslına uygun şekilde, temizlik gerekçesiyle Zabıta ekipleriyle boşaltılması istenmektedir. Bu sebeplerle Halk Plajına tabelalarla kurallar ibraz edilmeli" dedi.