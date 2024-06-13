Marmaris’te kask ihmali ölüm getirdi! 4 kişi öldü, kasksız sürücülere ceza yağdı

Marmaris'te duyarsız sürücülerin neden olduğu kazalar can almaya devam ediyor. Kasksız motosiklet sürücülerine uygulanan cezalar sayısal olarak son 2 ay içerisinde 5 kat arttı. Son olarak Marmaris İçmeler Mahallesinde motosiklet sürücüsü C.D. sevk ve Marmaris merkez istikametinden İçmeler istikametine seyir halinde iken Martı otel kavşağında, aynı istikamette arkasında seyir eden sürücü 24 yaşındaki A.A. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Olay sonucunda çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kask kullanmaya A.A. kaldırıldığı hastaneden tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazadan dolayı 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü C.D. ve yolcu M.A.'nın tedavisi sürüyor.

DUYARSIZ SÜRÜCÜLERE PARA CEZASI

Marmaris İlçe Emniyet ve Bölge Trafik ekipleri kask denetimlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Yapılan denetimlerde yaya yolunda araç kullanan 10 sürücüye 15 bin 60 TL para cezası ve sadece 12 Haziran'da kask kullanmayan 114 sürücüye toplamda 78 bin 660 TL para cezası uygulandı.

KASK KULLANMAYAN 4 KİŞİ ÖLDÜ

Emniyet yetkilileri kask kullanılmasının hayati bir önemde olduğunu, kask kullanmayan 4 kişinin son 20 günde Marmaris'te hayatını kaybettiğini bildirdi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve sivil trafik personelleri de kullanılarak denetimlerin arttırılarak devam edeceği bildirildi.