Marmaris’te kaybolan Rus turistler kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesine tatile giden Rus uyruklu Egor Starchenko (26), Nikita Susakin (34) ve Konstatin Golosnov (32), yürüyüşe çıktıktan sonra Marmaris Ulusal Parkı yakınındaki dağda yollarını kaybetti. Uzun süre dönüş yolunu arayan üç turist, sarp kayalıklarda mahsur kalınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye giden Muğla ve Marmaris UMKE ekipleri ile AKUT ekipleri, karayolu ulaşımı olmadığı için, turistlere yaya olarak 3 saatte ulaştı. Yapılan kontrollerinde sağlık durumları iyi olduğu belirlenen Egor Starchenko, Nikita Susakin ve Konstatin Golosnov'un dağlık alandan karayoluna ulaştırıldı.