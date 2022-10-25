Haberler Yaşam Haberleri Marmaris’te lüks villadan 28 göçmen çıktı
Giriş Tarihi: 25.10.2022 14:57 Son Güncelleme: 25.10.2022 15:14

Marmaris’te lüks villadan 28 göçmen çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde günübirlik kiraya verilen villada, 28 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak, Bodrum’daki ‘ahtapot operasyonunda’ yargılanan ve adli kontrol ile serbest bırakılan organizatörlerin de içinde olduğu 2 kişi ise gözaltına alındı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Marmaris’te lüks villadan 28 göçmen çıktı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve yasadışı ikamete ve istihdama yönelik yaptıkları uygulamalarda günü birlik kiraya verilen evlerde denetim yaptı.

Ekipler, yaptıkları saha çalışmalarında Armutalan Mahallesi'nde bir marketten alışveriş yaptığını tespit etti. Alışveriş yapan kişileri takibe alan ekipler, adres tespiti yaptıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı izni ile operasyon başlattı.

Armutalan Mahallesi'nde bir marketten koliler ile çikolata, bisküvi, kraker gibi gıda maddeleri alan iki kişinin takibi sonucu tripleks villa tespit edildi. Villaya operasyon düzenleyen ekipler evde 28 düzensiz göçmeni yakaladı. Villanın Bodrum'da M.S isimli bir denizcilik firması adına, kaptanları S.T.Ö ve D.Ö adına tutulduğu öğrenildi. S.T.Ö ve D.Ö ekipler tarafından gözaltına alındı. Daha önce göçmen kaçakçılığı suçlarından sabıkaları bulunan ve geçtiğimiz hafta Bodrum'da yapılan Ahtapot operasyonunda da hakim karşısına çıkarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıkları bilgisi edinilen S.T.Ö ve D.Ö.'nün emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Marmaris’te lüks villadan 28 göçmen çıktı
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