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Giriş Tarihi: 12.8.2022 14:54

Marmaris'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

AA
Marmaris’te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Marmaris,Söğüt Mahallesi Kızılyer mevkisinde makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 63 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülen yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yangınla ilgili Bozburun Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında bölgede çobanlık yaptığı belirtilen Ömer Cankurt gözaltına alındı.

Cankurt'un, jandarmadaki ifadesinde hayvanlarına saldıran yılanları uzaklaştırmak için bölgede ateş yaktığını söylediği öğrenildi.

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Marmaris'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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