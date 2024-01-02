Haberler Yaşam Haberleri Marmaris’te mantar toplamaya giden adam 4 gündür aranıyor
Giriş Tarihi: 2.1.2024 13:06 Son Güncelleme: 2.1.2024 13:43

Marmaris’te mantar toplamaya giden adam 4 gündür aranıyor

Marmaris’te 30 Aralıkta yakınları ile mantar toplamak için Balan Dağı’na gidip kaybolan İsa Çiftçi için bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Marmaris’te mantar toplamaya giden adam 4 gündür aranıyor

Çıntar toplamak için 30 Aralık'ta Marmaris'teki Balan Dağı'na çıkıp kaybolan İsa Çiftçi'nin yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti. İlk günden bu yana yapılan arama dördüncü gününde de arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başladı.

Marmaris İlçe Jandarma, askeri komando, AFAD, SAR, AKUT, Mag Ame Sar, Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Parklar Genel müdürlüğü Marmaris personeli ve bir çok gönüllü vatandaş sabahın ilk ışıkları ile Balan Dağı'nın sarp bölgesine geçti. Jandarma ve AFAD'ın koordine ettiği İsa Çiftçi'nin arama çalışmalarında önce bölgenin yapısı anlatılan 100'den fazla kişi ile özel iz takip köpekleri görev yapıyor.

Öte yandan Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Jandarma ekipleri şüpheli kayıp ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı bilgisi edinildi

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Marmaris’te mantar toplamaya giden adam 4 gündür aranıyor
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