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Giriş Tarihi: 29.7.2023 12:04 Son Güncelleme: 29.7.2023 13:28

Marmaris’te orman yangını büyümeden söndürüldü

Marmaris’te enerji nakil hattında tel kopması sebebiyle çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Marmaris’te orman yangını büyümeden söndürüldü

Marmaris 2 yıl önce yaşanan büyük yangınların yıldönümü olan 29 Temmuz'a yangınla uyandı. Sabah saat 06.10 sıralarında merkez Sarıana bölgesi TV vericileri ile atıksu arıtma tesisi arasında kalan noktada yangın çıktı. Yangın bölgesine hemen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı havadan ve karadan ekipler sevk edildi.

Marmaris'te konuşlu helikopterler yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Enerji nakil hattında tel kopması sebebiyle çıkan yangına, yer ekipleri de müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan hızlı ve etkin müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yanında 0,5 hektar (5 dönüm) alan zarar gördü. Yangın söndürme çalışmalarına 15 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer karadan, 5 helikopter ve 5 uçak havadan toplam 152 personel katıldı.

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Marmaris’te orman yangını büyümeden söndürüldü
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