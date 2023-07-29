Marmaris’te orman yangını büyümeden söndürüldü

Marmaris 2 yıl önce yaşanan büyük yangınların yıldönümü olan 29 Temmuz'a yangınla uyandı. Sabah saat 06.10 sıralarında merkez Sarıana bölgesi TV vericileri ile atıksu arıtma tesisi arasında kalan noktada yangın çıktı. Yangın bölgesine hemen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı havadan ve karadan ekipler sevk edildi.

Marmaris'te konuşlu helikopterler yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Enerji nakil hattında tel kopması sebebiyle çıkan yangına, yer ekipleri de müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan hızlı ve etkin müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yanında 0,5 hektar (5 dönüm) alan zarar gördü. Yangın söndürme çalışmalarına 15 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer karadan, 5 helikopter ve 5 uçak havadan toplam 152 personel katıldı.