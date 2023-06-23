Marmaris’te orman yangını! Yanmış erkek cesedi bulundu! Vali açıklama yaptı

Marmaris Sarıana Mahallesine yakın ormanlık alanda 15.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale etmeye başladı. Yangına ilk etapta 8 helikopter 5 uçak havadan müdahale etti. Orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
YANGIN, ATEŞE VERİLEN CESET NEDENİYLE ÇIKMIŞ
Yangın bölgesinde ise bir erkek cesedi bulundu. Yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. Cesedin boynuna bağlı bir kemer olduğu görüldü. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından orman yangını ve yangın bölgesinde bulunan cesetle alakalı olarak olayların araştırılması için iki savcının görevlendirildiği öğrenildi.
VALİ TAVLI'DAN AÇIKLAMA
Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangın bölgesine gelerek yapılan çalışmaları yakından takip etti. Vali Tavlı, "Ekiplerimizin yoğun çalışması ile yangını çok şükür kontrol altına aldık, geçmiş olsun" dedi.
CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Öte yandan yangın bölgesinde yanmış halde bulunan erkek cesedinin kime ait olduğu belirlendi. Cesedin Iraklı 26 yaşında Fahad Adnan Ahmed Al khudhur olduğu tespit edildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma çerçevesinde orman yangınına yakın bölgede alkollü halde bulunan M.A. (44) gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.A.'nın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.