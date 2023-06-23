Marmaris’te orman yangını! Yanmış erkek cesedi bulundu! Vali açıklama yaptı

YANGIN, ATEŞE VERİLEN CESET NEDENİYLE ÇIKMIŞ



Yangın bölgesinde ise bir erkek cesedi bulundu. Yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. Cesedin boynuna bağlı bir kemer olduğu görüldü. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından orman yangını ve yangın bölgesinde bulunan cesetle alakalı olarak olayların araştırılması için iki savcının görevlendirildiği öğrenildi.