Haberler Yaşam Haberleri Marmaris’te orman yangınıyla ilgili son dakika! Yangının çıkış nedeni belli oldu
Giriş Tarihi: 21.9.2022 16:54 Son Güncelleme: 21.9.2022 17:03

Marmaris’te orman yangınıyla ilgili son dakika! Yangının çıkış nedeni belli oldu

Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için bölgedeki tüm ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Balan Dağı sırtlarına doğru ilerliyor. Yangının Adaağzı mevkiindeki arı kovanlarının önüne yakılan ateş sonucu çıktığı açıklandı. Yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Marmaris’te orman yangınıyla ilgili son dakika! Yangının çıkış nedeni belli oldu

Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgedeki rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. Çevre ilçelerden destek ekipleri yönlendirildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Yangına 14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiparane müdahale devam ediyor.

Yangınla mücadeleye belediye ekipleri, emniyet, gönüllüler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve vatandaşlar da destek veriyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Balan Dağı sırtlarına doğru ilerliyor. Muğla Valiliği, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu.

YANGINLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındığını duyurdu. Yangının Adaağzı mevkiindeki arı kovanlarının önüne yakılan ateş sonucu çıktığı ortaya çıktı. Yangınla ilgili M.Y.'nin gözaltına alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada; "Yalancıboğaz adaağzı mevkiinde meydana gelen yangınla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde (M.Y. 1937'lu) isimli şahsa ait arı kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında yanmış ateş közleri olduğu, arı kovanlarının ormana bitişik olduğu, yangının başladığı noktada herhangi bir elektrik kablosunun geçmediği, yapılan mülakatta yangının arı kovanlarına on metre mesafede bir anda çıktığını, rüzgarın etkisi ile bir anda hızla dağın eteklerine ulaştığını kendisinin yakmadığını beyan etmiştir. Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir"

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Marmaris’te orman yangınıyla ilgili son dakika! Yangının çıkış nedeni belli oldu
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